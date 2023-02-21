Инфляция в Челябинской области продолжает снижаться

В Челябинской области замедлился рост цен на мясо, хлеб и макароны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ России, в январе на Южном Урале годовая инфляция составила 10% после 10,4% в декабре. На динамику цен повлияли увеличение производства мясной продукции, замедление роста затрат производителей некоторых продуктов питания и расширение географии полетов.

К замедлению годового роста цен на продовольственные товары привело увеличение в регионе производства мясопродуктов. В результате уменьшились годовые темпы удорожания говядины, колбасы, полуфабрикатов, а свинина стала дешевле, чем год назад. Кроме того, рост цен в этом сегменте замедлился из-за снижения цен на зерно, которое в свою очередь отразилось на сокращении издержек производителей на корма для животных.

«В связи с удешевлением зерна у переработчиков и производителей мучных изделий снижались затраты на основное сырье. В результате в январе продолжили замедляться годовые темпы удорожания муки, макаронных изделий и хлебобулочной продукции. Также отмечу, что у региональных животноводческих предприятий была возможность оформить льготные кредиты и получить субсидии на закупку кормов и витаминов в рамках федеральных и региональных программ государственной поддержки отрасли», – комментирует Наталья Кузьмина, заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России.

В группе непродовольственных товаров годовой рост цен, наоборот, ускорился. На это повлияло сокращение предложения импортных подержанных автомобилей.

В сфере услуг темпы роста цен замедлились. Сказалось расширение географии вылетов из аэропорта Челябинска за счет дополнительных межрегиональных субсидируемых направлений. В результате билеты на перелеты внутри страны стали дешевле, чем год назад.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране в этом году составит 5-7% и вернется к 4% в следующем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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