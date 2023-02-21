Высокопоставленному челябинскому полицейскому предъявили обвинение

В СКР раскрыли подробности уголовного дела в отношении начальника подразделения одного из отделений полиции Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, начальнику отделения отдела экономической безопасности УМВД Челябинска предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году к полицейскому обратился знакомый предприниматель с заявлением о краже главным бухгалтером подконтрольной ему фирмы более 5 миллионов рублей. После возбуждения в отношении бухгалтера уголовного дела силовик вынудил женщину передать бизнесмену 1,2 миллиона рублей и принадлежащую ей квартиру.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУ МВД осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Челябинец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователь СК направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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