Южноуральцу, державшему 12-летнего школьника в багажнике, огласили приговор

Житель Каслинского района осужден за незаконное лишение ребенка свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя.

Установлено, что днем 20 августа 2022 года, находясь в поселке Береговой, молодой человек насильно запихнул 12-летнего мальчика в багажник своего автомобиля «Лада Приора», после чего закрыл отделение, продержав школьника запертым в течение 20 минут.

Южноуралец полностью признал вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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