В челябинской двухэтажке потолок рухнул на детскую кровать

В квартире старой жилой двухэтажки в Челябинске обрушился потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на понедельник, 20 февраля, в доме №17 по улице Уральской в Ленинском районе Челябинска.

В однокомнатной квартире двухэтажного дома обрушились деревянные потолочные перекрытия. По словам хозяйки помещения, которая живет здесь с мужем и десятилетней дочерью, около двух часов ночи потолок рухнул практически на кровать, где обычно спит девочка. К счастью, в эту ночь ребенок спал с матерью. К тому же падение перекрытий притормозил шкаф, в который они уперлись.

Это уже не первое подобное ЧП в доме. Как рассказала челябинка, раньше у них же в квартире обваливался потолок в кухне.

Теперь хозяева вынуждены временно перебраться жить к знакомым.

«Сегодня будем встречаться с собственником квартиры, там будет работать наша комиссия с ремонтной бригадой, – цитирует 74.RU директора управляющей домом компании. – Определимся по объему работ и будем ремонтировать. Посмотрим заодно и соседние квартиры. Хотя у этого дома в 2016 году были отремонтированы фасад, кровля, инженерные сети. Никто из жильцов ни на что не жаловался. Предварительно обрушение произошло из-за старости деревянных конструкций».

Дом был построен в 1951 году. Интересно, что рядом в ближайшие годы запланирована реализация проекта комплексного развития территории, и соседние двухэтажки попали под программу расселения. Но это здание в список не попало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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