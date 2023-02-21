Суд над рокерами-поджигателями из Бакала перенесли

В Екатеринбурге отложили рассмотрение уголовного дела двух южноуральцев, обвиняемых в терроризме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебное заседание Центрального окружного военного суда, расположенного в Екатеринбурге должно было состояться сегодня, 21 февраля.

Однако в суд не смог прийти один из адвокатов жителей Бакала. Потом судья перенес заседание на 10 марта.

Напомним, попытку совершить поджог администрации Бакала (Саткинский район) двое южноуральцев предприняли в ночь на 11 октября прошлого года. Они разбили камнем окно на первом этаже мэрии и забросили внутрь две бутылки с коктейлем Молотова. Пожар распространился лишь на три квадратных метра. С огнем справился пожилой сторож администрации.

В тот же день поджигателей задержали сотрудники ФСБ. Ими оказались участники одной из местных рок-групп. Поначалу их обвиняли в поджоге, но позднее обвинение ужесточили. Выяснилось, что южноуральцы состояли в ряде радикальных интернет-сообществ, а также прошли дистанционно некие курсы по подготовке к террористической деятельности.

Теперь следователи настаивают, что поджог планировался в качестве акта террора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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