С утра среды в центре Челябинска закроют движение транспорта

Из-за концерта в центральном парке в Челябинске закроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на время подготовки и проведения праздничного митинг-концерта «Слава защитникам Отечества» завтра, 22 февраля, будет ограничено движение транспорта по улицам Коммуны и Энтузиастов. Общественного транспорта изменения не коснутся.

Так, с 6 утра 22 февраля и до окончания праздничного концерта будет полностью закрыто движение транспорта по улицам:

– Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка;

– Энтузиастов от Коммуны до пр. Ленина.

Кроме того, на этот же срок будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по улице 2-ой Институтский переулок.

Напомним, 22 февраля в Центральном парке культуры и отдыха Ю.А. Гагарина в 15:00 начнется праздничный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Специальный гостем мероприятия станет Вадим Самойлов («Агата Кристи»). Вход свободный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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