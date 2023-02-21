Браконьеры растянули ловчую сети посреди жилого квартала в Челябинске

Челябинцы спасли десяток птиц, запутавшихся в сети на городском пустыре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супружеская пара наткнулась на обширную ловчую сеть на пустыре за ЖК «Самоцвет» на северо-западе Челябинска. В ловушке находились около десяти птиц.

По словам южноуральцев, к тому моменту, как птах нашли, они настолько выбились из сил, что горожане решили: крылатые уже мертвы. Рядом с сетью челябинцы нашли несколько ловушек с пойманными птицами. Видимо, они предназначались для продажи.

Вместе с прохожими супруги освободили птиц и сняли сеть. Пернатых пришлось отогревать, но в итоге они пришли в себя и улетели.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в регионе участились случаи продажи диких птиц. «С начала года в Челябинске и на территории области горожане уже не раз замечали продавцов диких птиц – снегирей, синиц, щеглов. В конце января пернатыми с алой окраской торговали на Птичьем рынке, на днях птах из ловушек освобождали очевидцы совместно с жителями ЖК «Самоцвет», – рассказали представители ведомства.

Министерство экологии напоминает, что в случае обнаружения ловчих сетей или факта продажи диких птиц следует немедленно сообщать об этом в природоохранное ведомство (тел. 8 (351) 263-94-33) для выезда инспектора и составления протокола. Ловить птиц в природе в принципе не запрещено, но для этого требуется соответствующее разрешение, которое выдает министерство экологии только после рассмотрения документов, каких именно птиц, где, для каких целей и кто хочет поймать.

По факту продажи снегирей на Птичьем рынке специалистами отдела федерального государственного надзора минэкологии региона уже проведена проверка: составлен протокол, виновным назначен административный штраф.

Относительно ситуации в ЖК «Самоцвет» проводятся контрольно-надзорные мероприятия по установке лиц, осуществляющих незаконную деятельность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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