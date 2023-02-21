Внезапно: мэрия Челябинска выступила против высоток в Челябинском бору

Компания, связанная с депутатом Госдумы, не смогла продлить разрешение на строительство на участке бывшего спорткомплекса в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у застройщика, планировавшего строительство на месте спортивного комплекса «Полет» в Челябинске, возникли проблемы с продлением разрешения на строительство. Об этом рассказали в мэрии.

Напомним, в конце минувшего года строительная компания «Весна» начала огораживать участок на территории городского леса рядом с границей ООПТ «Челябинский городской бор». Челябинцам представили проект возведения на участке четырех 24-этажных здания с апартаментами гостиничного типа, коммерческими помещениями, объектами общепита и спорта.

В январе текущего года строители приступили к демонтажу спортивного комплекса «Полет». Однако сегодня, 21 февраля, стало известно, что мэрия отказалась продлить действие разрешения на строительство.

Напомним, реализацию проекта связывают с именем депутата Государственной думы от Челябинской области Олега Колесникова. Именно с ним было аффилировано ООО «Техсервис», получившее в 2017 году разрешение на строительство. Причем на все протесты горожан против строительства на территории городского бора (хотя формально этот участок не входит в границы ООПТ) чиновники лишь разводили руками, заявляя, что все законные основания для реализации строительных планов у застройщика есть.

Но с началом года позиция городских властей изменилась. В мэрии заявили, что с 2017 года до сего дня строительные работы на участке так и не начались. А потому оснований для продления разрешения на строительство нет. К тому же чиновники отметили, что территория городского бора не рассчитана на жилищную застройку с большим количеством проживающих людей.

Впрочем, в мэрии не выступают категорически против стройки. Так, городские власти предлагали застройщику отказаться от возведения 24-этажных высоток в пользу возведения «малоэтажного жилья» высотой не более 8 этажей. Интересно, что де-юре апартаменты жильем в России не являются. Таким образом, если такая корректировка, действительно, была предложена мэрией, то по сути, речь идет о легитимизации возможности жилой застройки городского бора, чего до сих пор не было.

Еще одним вариантом компромисса называют восстановление спорткомплекса в рамках государственно-частного партнерства. И это после того, как существовавший объект на сегодня практически уничтожен.

Впрочем, ряд экспертов не исключают, что переменчивая позиция мэрии – лишь один из шагов со стороны властей города и региона в «расторговке» с депутатом Колесниковым, отношения с которым у чиновников в последнее время оказались несколько натянутыми: обещанные госдепом во время предвыборной гонки социальные объекты так и не построены, а некоторые проекты корректируются с явной коммерческой подоплекой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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