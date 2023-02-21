«Трактор» с трудом обыграл минское «Динамо»

В Минске челябинский «Трактор» выиграл у местного «Динамо» в серии буллитов – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», и тому, и другому клубу необходимы очки для выхода в плей-офф: челябинцы продолжают попытки попасть в число восьми лучших команд Востока, минчане – цепляются за восьмую строчку в турнирной таблице Запада. Поэтому борьба в матче продолжалась до последнего.

Открыли счет гости: на 6-й минуте встречи Максим Шабанов с подачи Никиты Тертышного распечатал ворота динамовцев. На 15-й минуте уже Никита Тертышный увеличил отрыв – 2:0.

Отыгрываться хозяева начали во втором периоде. На 37-й минуте матча защитник минчан Никита Зоркин сокращает счет – 1:2.

Наконец, в конце третьего периода «Трактор» на 5 минут остается в меньшинстве. И на 53-й минуте встречи Роман Горбунов после паса Джозефа Душака сравнивает счет, переводя игру в овертайм.

Впрочем, овертайм не выявил победителя. В серии буллитов челябинцы оказались точнее и удачливее: ворота «Динамо» поразили Никита Сошников и Никита Тертышный, в то время как голкипер «черно-белых» Сергей Мыльников не дал хозяевам ни одного шанса.

Итог – 3:2 в пользу «Трактора», поднимающегося на девятое место в таблице Восточной конференции. Теперь у челябинцев и занимающего восьмое место «Нефтехимика» по 68 очков. «Амур» отстает на одно очко. Все три клуба сыграли по 66 матчей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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