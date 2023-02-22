22 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

22.02.2023, вторник

10:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Аты-баты…» (библиотека №20 «Новосинеглазовская», ул. Челябинская, 22)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Приемная кампания в вузы Челябинской области в 2023 году» (пресс-центр медиахолдинг «Гранада Пресс»)

15:00 Челябинск – Круглый стол «10 лет после падения метеорита: формирование туристического бренда Южного Урала» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня, Романовский зал)

15:00 Челябинск – Праздничный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Специальный гость – Вадим Самойлов («Агата Кристи») (Центральный парк культуры и отдыха Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

16:00 Челябинск – Акция «Подарок солдату» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, около гипермаркета «Лента»)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

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