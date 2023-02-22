В Магнитогорске во время матча Высшей лиги по баскетболу тренеру стало плохо

Главного тренера БАРС-РГЭУ увезли в больницу Магнитогорска с приступом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во время матча между магнитогорским «Металлургом» и БАРС-РГЭУ из Ростова-на-Дону в рамках чемпионата России по баскетболу среди команд высшей лиги.

В конце первой четверти встречи главному тренеру гостей Александру Зрядчикову стало плохо с сердцем. Как пишет «Вечерний Магнитогорск», медики сначала пытались привести 76-летнего наставника ростовчан в чувство на площадке. После этого мужчину унесли на носилках.

Зрядчиков госпитализирован, угроз его жизни нет.

Матч завершился победой магнитогорского «Металлурга» со счетом 73:72. Следующие встречи клуб из Ротова-на-Дону проведет 24 и 25 февраля в Челябинске против местного «Челбаскета».

Челябинск, Виктор Елисеев

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