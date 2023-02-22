Челябинцам предлагают бесплатно привить домашних питомцев от бешенства

В Челябинске пройдет месячник профилактики бешенства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в областной столице с 1 марта по 9 апреля пройдут мероприятия по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных, организованные Челябинской ветеринарной станцией.
В рамках месячника любой житель города, имеющий домашнее животное, может бесплатно привить своего питомца отечественной вакциной «Рабикан» во всех участковых ветеринарных лечебницах ветстанции, а также в помещениях, предоставленных организациями, обслуживающим жилищный фонд.
На сайте ОГБУ «Челябинская ветстанция» можно оформить предварительную запись для проведения вакцинации питомца в удобный день и время в одну из участковых ветеринарных лечебниц.
График вакцинации опубликован здесь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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