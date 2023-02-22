В Челябинске бывший высокопоставленный полицейский предстанет перед судом за взятку

Уголовное дело в отношении сотрудника полицейского наркоконтроля направлено в суд Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела контроля легального оборота наркотиков управления по контролю оборота наркотиков регионального ГУ МВД, обвиняемого в получении взятки.

По данным следствия, в 2020-2021 годах высокопоставленный полицейский получил более 70 тысяч рублей деньгами и услугами. Взятки он получил от предпринимателя, незаконно торговавшего сильнодействующими средствами, за непривлечение его к ответственности. Челябинец признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и сотрудниками управления собственной безопасности регионального управления МВД России.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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