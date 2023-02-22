Четверо южноуральцев предстанут перед судом за «похищение невесты»

Четверо жителей Магнитогорска ответят перед судом за похищение девушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей, обвиняемых в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Преступление произошло в июле 2022 года. 26-летний магнитогорец хотел заставить девушку выйти за себя замуж. Дождавшись вместе с двоюродными братьями, когда та выйдет с работы, они похитили «невесту» и насильно доставили в квартиру своих родственников, где держали до утра следующего дня.

Крики о помощи и активное сопротивление девушки похитителям привлекли внимание прохожего, который сообщил в полицию приметы мужчин, марку машины и номер. К утру место нахождения похитителей установили и освободили пленницу.

Во время расследования уголовного дела молодчики выплатили пострадавшей 2 миллиона рублей в счет заглаживания вреда.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Похитителям грозит до 12 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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