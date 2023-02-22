На Южном Урале приняли закон, разрешающий депутатам не извещать избирателей о своих доходах

Законодательное собрание Челябинской области приняло законопроект, разрешающий депутатам, работающим на неосвобожденной основе (то есть не получающим зарплату в ЗСЧО) не публиковать сведения о доходах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в голосовании приняли участие 49 из 60 депутатов ЗСЧО. 38 поддержали поправку, 10 (7 представителей «Справедливой России» и 3 – КПРФ) проголосовали против.

Спикер южноуральского парламента Александр Лазарев сообщил, что голосование носило чисто технический характер, так как нужно было привести региональное законодательство в соответствии с федеральным. А депутаты могут публиковать сведения о своих доходах, расходах и имуществе в соцсетях – если пожелают.

Лидер фракции «СР» еще накануне заявлял, что что новая норма подрывает доверие избирателей. Глава фракции КПРФ Игорь Егоров подчеркнул: депутаты – это публичные люди, публикация деклараций для них должна быть обязательной.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»