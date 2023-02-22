В Челябинской области закроют движение по трассе М-5

Движение автомобилей в сторону Екатеринбурга по автодороге в районе села Тюбук закроют на полчаса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по монтажу дорожных знаков над проезжей частью на автомобильной дороге М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на 109-110 км (в районе села Тюбук) вводится временное ограничение движения транспортных средств.

В пятницу, 24 февраля, с 14:00 до 14:15 будет снижена скорость движения, а с 14:15 до 14:45 дорогу временно перекрыто с полной остановкой движения.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», – заявили представители учреждения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»