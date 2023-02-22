«И никого не стало»: на Южном Урале исчез поселок

В Челябинской области исчез поселок. Упразднить населенный пункт решил сегодня региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Степной входил в состав Озерного сельского поселения и находился в 18 км к юго-западу от административного центра Красноармейского района – села Миасского. Большая часть жителей уехала из Степного еще в конце 90-х годов прошлого века, так как в поселке не было никакой инфраструктуры и перспектив развития. В 2002 году там обитали всего 2 человека, в 2008 – 3. К 2010 году не осталось ни одного. Теперь нет и самого поселка.

Отметим, что в Озерном сельском поселении население растет с 2002 года: за последние 20 лет число жителей выросло почти на треть. Но только поселке Петровском, являющемся административным центром поселения. В остальных населенных пунктах население продолжает сокращаться. Например, в деревне Чурилово осталось всего 35 обитателей. Не исключено, что ее в скором времени постигнет судьба Степного.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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