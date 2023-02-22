В Челябинской области медицины удалили опухоль диаметром 42 сантиметра

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины удалили опухоль диаметром 42 сантиметра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у 58-летней пациентки диагностировали третью стадию рака яичников с метастазами в брюшину, сальник и поперечно-ободочную кишку. Особенность опухолей яичников в том, что они не болят. Поэтому на первой стадии заболевание выявляется лишь в 20%, а в каждом втором случае пациентки обращаются к врачу уже на 3-4 стадии, когда опухоль достигает больших размеров и начинает давить на кишечник и мочевой пузырь.

У 58-летней пациентки опухоль давила на сосуды малого таза, был велик риск образования тромба. Когда новообразование убрали, сосуды расправились, и осложнений в виде тромбоэмболии удалось избежать.

Челябинск, Софья Артемьева

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