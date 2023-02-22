В Челябинске зафиксировали превышения ПДК по нескольким загрязняющим веществам

Власти заявили о повышенном содержании вредных веществ в воздухе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 22 февраля, в ходе мониторинга в воздухе областного центра зафиксированы превышения разовых предельно допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как взвешенные частицы, диоксид азота и сероводород.

Интересно, что превышения зафиксированы еще до наступления неблагоприятных условий (наблюдаются сегодня в Челябинска с 14:00).

Отметим, что утром среды многие горожане жаловались на заметное ухудшение состояния воздуха. А система мониторинга выдала информацию, что вчера, 21 февраля, на постах государственной системы отмечалось значительное превышение вредных веществ. Например, пост на улице Новороссийской показал превышение этилбензола почти в 26 раз. Но в минэкологии объясняют это некорректной работой датчиков.

По данным чиновников, причиной ошибок стали ремонтные работы на постах, расположенных на Новороссийской, 8а, и Горького, 79.

«Система работает в онлайн-режиме, соответственно при ремонте и обслуживании постов показатели могут отображаться некорректно в период проведения технических работ», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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