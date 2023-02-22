Больше некому: Бастрыкин занялся вопросом водоснабжения в уральской деревне

Глава Следственного комитета России поставил на контроль проверку в связи с обращением об отсутствии водоснабжения в деревне Кораблево Еткульского района Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, к Александру Бастрыкину обратилась жительница деревни Кораблево, сообщившая, что 200 человек живут практически без воды.

«Единственным источником воды для местных жителей является колодец, который ранее был признан непригодным для использования. По мнению обратившейся, в последующем результаты исследования воды в скважине были подделаны и выдано заключение о наличии водоснабжения в деревне. Многочисленные обращения в различные инстанции результата не дают. В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка», – уточнили в СК РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»