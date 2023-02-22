В южноуральском парламенте происходит «смена власти»

В Законодательном собрании Челябинской области происходит «смена власти». Пока только в ведущей фракции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер южноуральского парламента Александр Лазарев сложил полномочия руководителя фракции «Единой России». Сегодня это решение согласовали его однопартийцы.

Напомним, Лазарев возглавлял фракцию с ноября 2021 года.

На освободившееся место прочат председателя комитета ЗСЧО по информационной политике Олега Гербера.

Напомним, Гербер приехал в Челябинскую область в 2019 году по приглашению губернатора Алексея Текслера. На выборах в региональный парламент в сентябре 2020 года пытался пройти по партийному списку, возглавив региональную группу в Коркинском районе. Но там «Единая Россия» набрала менее 40% голосов, что не позволило Герберу получить мандат.

Тем не менее, без депутатского кресла он не остался: уже в октябре 2020 года главный врач областной клинической больницы Дмитрий Альтман передал ему свой мандат. А еще через год – в декабре 2021 года, когда Лазарев сменил статус с зампреда ЗСЧО на председателя, Гербер стал вице-спикером.

Впрочем, на должность руководителя фракции единороссов есть еще один претендент – член президиума регионального политсовета ЕР, глава межмуниципального координационного совета Александр Мотовилов. НО эксперты склонны считать его кандидатуру технической.

Челябинск, Павел Зварзин

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