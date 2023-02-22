В Челябинске разгорелся скандал вокруг детей погибшего участника СВО

В Челябинской области разгорается скандал вокруг сирот участника СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 20 февраля, в Тракторозаводском районе областного центра.

В квартиру бывшей супруги хоккеиста Александра Подставкина нагрянула полиция. Обнаружив двух девочек семи и восьми лет, остававшихся в помещении без матери (с ними была только прабабушка), полицейские и соцработники забрали детей в приют.

Во вторник, 21 февраля, к ситуации подключились общественники, обратившиеся за помощью к уполномоченному по правам ребенка в России и детскому омбудсмену в Челябинской области. Помимо официальных обращений, активисты подключили соцсети, рассказав о том, что у вдовы участника СВО, погибшего на Украине в декабре прошлого года, пытаются отнять детей.

К вечеру того же дня детей матери вернули. Официальные комментарии по создавшейся ситуации появились лишь сегодня.

Известно, что мать и отец девочек развелись в 2018 году. Дети остались жить с матерью, которая перебралась в Челябинск. Отец остался в Чебаркуле, откуда его и призвали в рамках частичной мобилизации. Прабабушка девочек по матери жила вместе с ними. Бабушка по отцу – в Чебаркуле, продолжая общаться с внучками.

Она-то и обратилась в полицию, рассказав, что матери внучек нет в квартире уже три дня, остаются они вместе с престарелой прабабушкой. Это послужило поводом к визиту силовиков.

По информации ГК МВД по Челябинской области, бабушка сообщила, что приехала в Челябинск после телефонного разговора с внучками. Прибывшие в квартиру в Тракторозаводском районе полицейские обнаружили девочек вместе с 70-летней прабабушкой, «которая не могла осуществлять надлежащий уход за внучками». Во избежание трагических случайностей и было принято решение о помещении детей в социально-реабилитационный центр до возвращения матери.

По данным 74.RU, в тот же день женщина приходила в полицию и просила вернуть детей. Однако после медицинского освидетельствования выяснилось, что она нетрезва.

В настоящее время министерство социального развития Челябинской области и региональный детский омбудсмен проводят проверку по ситуации. В правительстве региона заявили, что держат ситуацию на контроле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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