Шансы «Трактора» на плей-офф тают: «Нефтехимик» выиграл у «Магнитки»

Магнитогорский «Металлург» не смог удержать победу в гостях, проиграв «Нефтехимику» в овертайме – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче на 5-й минуте встречи открыл Андрей Белозеров, выведя нижнекамцев вперед – 1:0.

Три минуты спустя Григорий Дронов с подачи Алексея Маклюкова и Джоша Карри сравнял счет. А на 14-й минуте Николай Голдобин после розыгрыша Филиппа Майе и Брендана Лайпсика уже выводит «Металлург» вперед.

На 30-й минуте матча все тот же Николай Голдобин после паса Брендана Лайпсика упрочивает преимущество гостей – 3:1.

Все изменилось в третьем периоде. На 42-й минуте встречи Андрей Белозеров сокращает отставание – 2:3. А 10 минут спустя Павел Порядин сравнивает счет. В итоге игра переходит в овертайм.

Точку в противостоянии ставит Кирилл Воробьев – 4:3 в пользу «Нефтехимика».

После победы «Нефтехимика» шансы челябинского «Трактора» на выход в плей-офф серьезно снижаются. У нижнекамского клуба на два очка больше, чем у челябинцев, и последний матч регулярки с китайским «Куньлунем», распрощавшимся с плей-офф. У «Трактора» впереди две встречи с не самыми удобными соперниками – екатеринбуржским «Автомобилистом» и нижегородским «Торпедо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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