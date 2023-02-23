23-24 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Мастер-класс по батику (ручная роспись специальными красками по ткани) в рамках выставки-ярмарки «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1, вход со стороны сквера)