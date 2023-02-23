23-24 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

23.02.2023, четверг
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11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному Огню и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества (мемориал «Вечный огонь», Аллея Славы)
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11:00 Челябинск – Открытие выставки-ярмарки «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1, вход со стороны сквера)
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12:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)
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19:00 Челябинск – На телебашне филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включат архитектурно-художественную подсветку в честь праздника (ул. Орджоникидзе, 54в)
24.02.2023, пятница
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11:00 Челябинск – Второй день выставки-ярмарки «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1, вход со стороны сквера)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс по батику (ручная роспись специальными красками по ткани) в рамках выставки-ярмарки «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1, вход со стороны сквера)
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18:30 Челябинск – Открытие персональной выставки челябинского художника Михаила Воронова-Кушаковского «Южный Урал: время, события, люди»: новые работы из серии «Недаром помнит вся Россия», посвященные событиям 1812-1814 годов (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а, галерея «Гармония»)
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