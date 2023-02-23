Просто подвинь диван: большинству челябинцев не нравится интерьер их дома

Только каждый четвертый челябинец доволен интерьером своего дома. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса «Авито. Услуг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще 23% в принципе устраивает, как оформлено их жилье, но им мало места – каждый шестой заявил, что не может выделить себе места для хобби и даже для работы.

22% респондентов назвали свой интерьер скучным, без изюминки. А каждый четвертый назвал стиль своего жилья безнадежно устрашим, «бабушкиным».

Как оказалось, многие горожане хотели бы оформить свое жилье в соответствии с современными европейскими тенденциями: каждый второй мечтает о полноценной зоне отдыха на балконе, 47% – о большой гардеробной, 38% – о кабинете или хотя бы обособленной рабочей зоне.

Четверть опрошенных не отказались бы от ярких цветовых акцентов в мебели, текстиле или отделке, чуть больше предпочитают интерьер в экостиле. Каждый шестой считает, что в его доме нужно больше цветов. Еще столько же мечтают об окнах в пол и ванной с естественным освещением.

При этом челябинцы не готовы тратить на преображение среды обитания много денег и чаще всего освежают интерьер, просто переставив мебель.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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