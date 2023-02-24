На один из городов обрушился рыбный дождь

На один из городов Австралии обрушился рыбный дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рыбопад произошел в городке Ладжаману центральном регионе Австралии во время недавнего ливня.

Летевшая с небес рыба была довольно крупной – до двух пальцев в длину, а часть – еще и живой.

«Некоторые из этих рыб еще продолжают плескаться в лужах. Они падали и на землю, и на крыши домов, – цитирует Daily Star члена местного совета Эндрю Джонсона Джапанангки. – Дети собирали их в бутылки. Самое невероятное зрелище, которое я когда-либо видел».

Однако многих жителей городка подобное зрелище не шокировало: подобный ливни случалось в середине 70-х, в 80-х годах, в 2004 и 2010.

Кстати, подобное явление зафиксировали в 2020 году в городе Йоа, расположенном почти в двух тысячах километрах от Ладжаману.

Ихтиолог определили, что на этот раз небеса осчастливили Ладжаману особым видом окуня Leiopotherapon unicolor, обитающим только в Австралии.

По словам специалистов, ветер во время штормов в Австралии бывает настолько сильный, что мощные потоки просто «засасывают» в воздух водные массы с рыбой внутри. Эти штормовые облака могут преодолеть сотни километров до того, как «сбросят» рыбу на землю.

Ладжаману, Анастасия Палей

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