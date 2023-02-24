На Урале оправдали экообщественницу, обвиненную в покушении на мошенничество

В Челябинской области суд оправдал руководителя общественной организации, обвиненного в покушении на мошенничество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась еще в 2017 году: тогда в областном центре закрыли свалку, выработавшую свой ресурс. Мусор из Челябинска повезли на полигон в Полетаево, не рассчитанный на такие мощности.

Более того, полигон расположен на водораздельной линии бассейна реки Биргильды и на водосборной площади реки Миасс, впадающей в Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник Челябинской агломерации с населением более 1 миллиона человек. Размещение в этом месте свалки изначально противоречило Водному кодексу.

Однако в минэкологии региона в 2018 году заявляли, что все экологические экспертизы проведены, все нормы соблюдены. И вообще – это временное решение (свалка до сих пор принимает челябинский мусор, а обещанный 6 лет назад полигон под Чишмой в очередной раз только собираются строить).

В ноябре 2018 года компания, обслуживающая полетаевскую свалку, заключила договор с общественной организацией «Народный контроль» договор на изучение и анализ документации проекта по увеличению емкости полигона, а также «подготовки справочной информации на наличие замечаний в области безопасного для здоровья населения и среды обитания захоронение отходов на проектируемом полигоне ТБО». За это организации обещали заплатить 3 млн рублей.

Общественники проанализировали документацию и пришли к выводу, что руководство полигона, мощность которого планировалось увеличить с 22 тысяч до 420 тысяч тонн мусора ежегодно, собиралось сэкономить больше 70 миллионов рублей только на геомембране, используемой для усадки мусорной площадки.

«Они решили использовать мембрану Solmax, которая применяется для рекультивации отработавших полигонов, но не подходит для действующих, – цитирует 74.ru руководителя «Народного контроля» Ирину Труш. – На полигонах часто случаются пожары, все прекрасно это знают, а у этой геомембраны температурный режим от +60 до –60 °С. При возгорании же температура достигает 200-300 градусов.

Кроме того, уровень грунтовых вод там 9,8-15 метров (согласно нормативам подобные объекты не могут располагаться на участках, где грунтовые воды находятся на глубине менее 20 метров. В период паводка он ещё поднимается на высоту до двух метров, так что по СанПиН основание полигона вообще не соответствует требованиям, там его строить нельзя, ведь недалеко находятся Шершни».

Плюс ко всему, эксперты указали на отсутствие химической лаборатории для контроля за состоянием воздуха и на то, что проект не предусматривал сортировку и переработку отходов.

В итоге экспертная комиссия пришла к заключению, что проект не соответствует современным требованиям и в предложенном виде полигон опасен как для проживающих поблизости людей, так и для единственного питьевого источника Челябинска.

Общественники предоставили компании рекомендации, какую мембрану необходимо использовать, с каким коэффициентом фильтрации со ссылкой на ГОСТ. Но обещанных денег не дождались. Поэтому руководитель народного контроля Ирина Труш обратилась в Сосновский районный суд с иском о взыскании средств. В ответ заказчики заявили о нарушении договора, передаче заключения экспертизы частному лицу и вымогательстве. В отношении Труш возбудили уголовное дело о попытке хищения трех миллионов рублей.

В первоначальных материалах было много спорных моментов, поэтому суд дважды возвращал дело для устранения замечаний и только с третьего раза – в 2021 году – приступил к его рассмотрению.

Уголовное дело трижды передавали в суд. Два раза материалы возвращали обратно для устранения замечаний, и только в 2021 году началось рассмотрение. Разбирательство длилось больше года. В итоге Сосновский районный суд счел вину Труш недоказанной и оправдал ее «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», признав за ней право на реабилитацию.

Прокуратура этот вердикт уже обжаловала.

Челябинск, Павел Зварзин

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