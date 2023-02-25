Водителей просят сидеть дома: на Южный Урал обрушится снегопад

В Челябинской области ухудшаются погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, в ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погоды в горнозаводской зоне региона, ожидаются обильные снегопады. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

Полиция рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает их не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не совершать резких маневров.

Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. В случае необходимости возможно введение ограничения движения для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути южноуральцам советуют обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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