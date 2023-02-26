26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск





26.02.2023, воскресенье

11:00 Челябинск – Масленичные гуляния у кафедрального собора (храм св. прав. Симеона Верхотурского, ул. Кыштымская, 32)

12:00 Челябинск – Народные гулянья «Широкая Масленица» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, Городской сад им. А.С. Пушкина. Сад Победы)

12:00 Челябинск – Народные гулянья «Масленица» для жителей и гостей Ленинского района (сквер «Семейный», ул. Энергетиков 21б / Ю. Бульвар, 2)

12:00 Челябинск – Народные гулянья «Масленица» для жителей и гостей Металлургического района (площадь на ул. Б. Хмельницкого)

12:00 Челябинск – Празднование Масленицы на площадке у ДК «Сокол» (пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)

13:00, 15:00 Челябинск – Экскурсии по выставке камнерезного и ювелирного искусства «Каменный цветок» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня, Большой выставочный зал)

14:00 Челябинск – Встреча литературной мастерской под руководством Илы Опаловой (Библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

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