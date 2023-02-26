В Челябинске магазин с покупателями заволокло ядовитыми парами

В одном из сетевых магазинов Челябинска лопнула емкость с кислотным средством.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 25 февраля, на северо-западе Челябинска.

В 20:30 в экстренные службы Челябинска поступила информация, что в служебном помещении одного из популярных сетевых супермаркетов на улице 40-летия Победы после падения произошла разгерметизация емкости с низкопенным кислотным дезинфицирующим средством, хлынувшим на пол.

«Даже пятилитровой емкости опасного вещества было достаточно, чтобы пары кислоты мгновенно заполнили помещение, создав угрозу для окружающих. Все покупатели и сотрудники магазина были эвакуированы, магазин на время проведения аварийно-спасательных работ закрыт», – рассказали в ПСС.

Спасатели областной ПСС совместно с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Челябинской области в спецкостюмах, обеспечивающих защиту органов дыхания, произвели обработку помещения. Кислотосодержащая жидкость была нейтрализована гидрокарбонатом калия, образовавшаяся пенная эмульсия собрана в герметичные контейнеры. Угроза для здоровья людей ликвидирована.

Челябинск, Виктор Елисеев

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