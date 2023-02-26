Сильный снег, дождь и ветер: на Южном Урале объявили штормовое предупреждение

В понедельник в Челябинской области вновь ухудшится погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в понедельник, 27 февраля, ночью и днем в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, переходящего в дождь, порывы ветра до 23 метров в секунду, гололедные явления.

«Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны, – советуют в экстренном ведомстве. – Пожилым людям рекомендуется использовать трость, с резиновым наконечником, или специальную палку с заостренными шипами. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта».

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является большее число грузовых автомобилей, фургонов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»