«Трактор» завершил регулярку ничего не решающей победой

Челябинский «Трактор» выиграл в последнем матче регулярного первенства у нижегородского «Торпедо» – 6:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч в Челябинске ничего не решал ни для хозяев, упустивших шансы на выход в плей-офф после того, как «Нефтехимик» обыграл в пятницу, 24 февраля, китайский «Куньлунь Ред Стар», ни для гостей, плотно закрепившихся на четвертом месте в таблице Западной конференции.

Начали встречу клубы спокойно, к середине первого периода челябинцы стали наращивать темп. На 8-й минуте встречи Владимир Ткачев, получив пас от Максима Шабанова, открывает счет – 1:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте торпедовец Владимир Фирстов сравнивает счет. Но игровой отрезок заканчивается при преимуществе «черно-белых»: на 18-й минуте отличается вновь Владимир Ткачев – 2:1.

Во втором периоде команды действовали более осторожно. В итоге болельщики увидели лишь один гол: на 38-й минуте встречи с подачи Антона Бурдасова шайбу в ворота гостей отправил Михаил Котляревский – 3:1.

В заключительной двадцатиминутке «Торпедо» усилило давление на ворота «Трактора», но в итоге посыпалась именно игра гостей. Сначала Владимир Ткачев в паре с Максимом Шабановым оформил хет-трик – 4:1. На 53-й минуте уже сам Максим Шабанов реализует численное преимущество челябинцев – 5:1. А еще через полторы минуты челябинец Сергей Калинин вновь наказывает оставшихся в меньшинстве нижегородцев – 6:1.

Точку в матче поставил на 56-й минуте торпедовец Кирилл Ураков – 6:2, «Трактор» одерживает решительную победу в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Впрочем, эта победа никоим образом не отражается на турнирном положении обеих команд: «Трактор» остается на девятом месте на Востоке, «Торпедо» – четвертое на Западе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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