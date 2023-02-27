Из-за непогоды в Челябинске пришлось задержать несколько авиарейсов, а один самолет и вовсе ушел на запасной аэродром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за сильных осадков – дождя со снегом в аэропорту имени Курчатова пришлось закрывать для очистки взлетную полосу. В результате с опозданием около часа из Челябинска отправили два утренних рейса в Москву, самолет в Сочи вылетел с задержкой в1.5 часа. А рейс компании Smartavia в Санкт-Петербург задержали на 3 часа: борт должен был вылететь в 7:55 пор местному времени, но до сих пор находится в Челябинске.

Столь серьезная задержка связана с тем, что это «обратный рейс», то есть выполняемый на самолете, прилетевшем из места назначения. А судно из Санкт-Петербурга из-за непогоды было вынуждено сделать временную посадку в Екатеринбурге и прибыло в пункт назначения с опозданием на 40 минут.

Челябинск, Павел Зварзин

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