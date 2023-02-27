В Челябинске отменили междугородние автобусные маршруты

Непогода внесла коррективы в работу пассажирских автобусов – отменен ряд маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального миндортранса, в связи с погодными условиями и введением х ограничений на трассе М-5 отменены утренние рейсы (с отправкой до 12:00 в Златоуст, Миасс, Троицк, Магнитогорск, Екатеринбург и Уфу.

Встречные рейсы из Уфы сегодня вообще не ожидаются.

Напомним, федеральная трасса М-5 «Урал» от границы с Башкирией до Чебаркуля закрыта минимум до 12 часов сегодняшнего дня. В связи с погодными условиями ограничение может быть продлено.

Челябинск, Павел Зварзин

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