В Магнитогорске в подъезде дома нашли четырехлетнего малыша. СКР начал проверку

Следователи выясняют, как четырехлетний ребенок мог оказаться один в подъезде многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, проводится проверка по информации об обнаружении 4-летнего мальчика в подъезде дома в Магнитогорске.

О том, что ребенка нашли в подъезде дома по улице Бориса Ручьева, 25 февраля сообщил в социальных сетях ПСО «Легион Спас 74». Мальчик был один и не мог ничего сообщить о себе. Лишь через пять часов волонтеры смогли найти его родителей.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Ребенок был передан в социальное учреждение. Позднее установлена мать ребенка, проживающая в указанном подъезде дома», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»