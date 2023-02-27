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Понедельник, 27 февраля 2023, 09:37 мск

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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти

Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале продолжает расти.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за минувшую неделю подтверждено 1 тысяча 900 новых случая заболевания COVID-19, что на 7% больше, чем за предыдущую семидневку. О летальных исходах ведомство перестало информировать в начале февраля.

Всего с начала пандемии в Челябинкой области зафиксировано 403 тысячи 89 зараженных. Непосредственно от инфекции скончались 8 тысяч 227 человек (данные на 5 февраля 2023 года).

Челябинск, Павел Зварзин

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