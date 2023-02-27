Туристка сорвалась, спускаясь с Двуглавой сопки на Таганае

Женщина получила серьезные травмы, сорвавшись с крутого склона на Таганае.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные.
Во время спуска с Двуглавой сопки, оступившись на скользком, крутом склоне 60-летняя туристка не удержалась на тропе, сорвалась и несколько метров не могла остановиться. Во время падения женщина получила серьезные травмы спины, тела и головы от ударов о стволы деревьев и железные ступени лестницы.
Близкие, с которыми она вышла на прогулку, пытались оказать первую помощь, оказавшиеся поблизости туристы с помощью подручных средств перебинтовали рваные раны головы и вызвали спасателей.
Сотрудники Златоустовского отряда ПСС с помощью альпинистского снаряжения доставили пострадавшую по лестничным маршам вниз, до приюта. Затем, с максимально возможными предосторожностями, женщину на санях эвакуировали до Центральной усадьбы, где передали ждавшим их медикам бригады скорой помощи.
Челябинск, Виктор Елисеев
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