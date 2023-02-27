Движение грузовиков, автобусов и такси на М-5 в Челябинской области закрыли до вечера

Ограничения движения автотранспорта на южноуральском участке М-5 продлили до 17:00.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) с 6:30 понедельника, 27 февраля, введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.

Снять запрет планировали в 12:00. Однако по обновленной информации, ограничения продлятся до 17:00 понедельника, 27 февраля.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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