В Челябинске резко снизились темпы ввода жилья

Объемы завершенного жилищного строительства обвалились в Челябинске почти на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за январь текущего года в регионе введено 402,6 тысячи квадратных метров, что на +20,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидерами по динамике ввода жилья стали Брединский (+860,7%), Саткинский (+807,9%) и Октябрьский (+234,4%) районы, а также Копейск (+217,3%) и Кыштым (+169,4%).

Впрочем, из этой пятерки лишь Копейск может похвастаться сколь-нибудь значительными объемами в физическом выражении: в городе-спутнике Челябинска сдано 46,8 тысячи квадратных метров жилья. В Брединском и Октябрьском районах абсолютные цифры не дотягивают и до тысячи «квадратов», в Саткинском сдано 13,7 тысячи квадратных метров, в Кыштыме – 3,3 тысячи.

Интересно, что абсолютным лидером жилищного строительства в январе 2023 года стал Сосновский район: из 402,6 тысячи «квадратов» на этот пригород Челябинска пришлось 164,08 тысячи (+92,5%), то есть около двух пятых. Оказавшийся на втором месте Челябинск с конца 2022 года демонстрирует падение темпов ввода жилья. В начале нового года снижение составило 28,9% (до 87,7 тысячи квадратных метров). Замыкает тройку Копейск. В целом на три эти муниципалитета приходится почти три четверти всех введенных в строй в январе 2023 года жилых домов.

Отметим, что и в пятерке лидеров по количеству квадратных метров только Челябинск демонстрирует отрицательную динамику. Расположившийся на на четвертом месте Магнитогорск нарастил ввод на 25,2% (до 20,7 тысячи «квадратов»). Замыкающий пятерку Саткинский район, как уже говорилось, – в 9,1 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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