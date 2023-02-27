В Еманжелинске суд взыскал 300 тысяч рублей компенсации с хозяйки пса, сбившего с ног пенсионера

В Челябинской области суд обязал выплатить компенсацию морального вреда пенсионеру, пострадавшему на улице от домашней собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью прокуратура Еманжелинска обратилась в суд по итогам проведения проверки.

Установлено, что в августе 2022 года на улице пожилого южноуральца сбила с ног собака породы кане-корсо. Пенсионер упал на асфальт, получил закрытый перелом шейки бедра со смещением и перенес хирургическую операцию.

В надзорном ведомстве сочли, что владелица собаки не предприняла достаточных мер предосторожности: животное передвигалось на улице свободно и неконтролируемо, без поводка и намордника.

В настоящее время мужчина не может самостоятельно передвигаться и постоянно чувствует боль от полученной травмы.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца животного расходов на лечение и компенсации морального вреда.

Решением Еманжелинского городского суда требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионера взыскано 4639 рублей, израсходованных на самостоятельное приобретение лекарства, и 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»