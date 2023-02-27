Суд обязал власти Троицкого района отремонтировать «отсыревший» детский сад

Руководство Нижнесанарского детского сада обязали отремонтировать кровлю здание к началу учебного года.

О катастрофическом состоянии дошкольного учреждения южноуральцы напомнили в середине февраля, обратившись к властям региона за помощью в социальных сетях. По словам жителей, из года в год воспитанники детского сада в селе Нижняя Санарка Троицкого района вынуждены находиться рядом с тазами, в которых скапливаются дождевая вода и растаявший снег.

«Очевидно, что крыша не первый год нуждается в капремонте. Уже давно составлена сметная документация, но никто нам не гарантирует, что мы попадем в программу ремонта даже в 2023 году, – посетовали родители дошколят. – А между тем, даже при небольшом дожде или, как сейчас, снегопаде, кровля протекает насквозь, не говоря уже о проливном дожде. Сотрудники детсада, вместо выполнения своих прямых обязанностей, вынуждены постоянно расставлять тазы, отодвигать кровати, мебель, вытирать пол. Из-за постоянных протечек штукатурка осыпается, появились грибок и плесень, дети ложатся спать во влажные постели».

Это не единственная проблема. Из-за постоянной сырости и обилия воды воспитатели боятся включать свет и технику в розетки. Нарушения в дошкольном учреждении подтвердила и прокуратура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства региона, прокуратурой Троицкого района в ходе выездной проверки МБДОУ «Нижнесанарский детский сад» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований законодательства о пожарной безопасности: протечка кровли, плесень на стенах, ряд помещений не оборудован пожарной сигнализацией.

️В итоге заведующую детского сада дважды оштрафовали за административные правонарушения, а еще одного администратора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Наконец, Троицкий районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о возложении на МБДОУ «Нижнесанарский детский сад» обязанности в срок не позднее 1 сентября 2023 года произвести ремонт кровли здания детского сада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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