Ограничения движения на южноуральском участке М-5 продлили еще на три часа

Большегрузам и автобусам по-прежнему запрещено выезжать на трассу М-5 в Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) с 6:30 понедельника, 27 февраля, введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.

Изначально запрет действовал до 12:00. Затем его продлили до 17:00. Теперь ориентировочное время снятия ограничений – 20:00

Напомним, в Челябинской области сегодня, 27 февраля, объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом, переходящим в дождь, а также скоростью ветра до 23 местров в секунду. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, количество дорожной техники, задействованной в уборке снега, увеличено до 191 единицы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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