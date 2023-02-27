В Миассе вода хлынула в подъезд общежития

Жители миасского общежития рассказали о коммунальном потопе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла в понедельник, 27 февраля, в одном из общежитий Миасса. Об этом жители дома рассказали в социальных сетях, подкрепив свои слова видеозаписью.

В ролике видно, как вода льется по лестнице в подъезде здания. По словам автора видео, причиной потопа послужил прорыв пожарного гидранта.

«Заливает все общежитие. Куда только ни звонили, никто не хочет ехать», – говорит жительница общежития.

По словам женщины, у дома нет обслуживающей организации. Поэтому добиться помощи его жильцы нигде не могут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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