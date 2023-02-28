28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

28.02.2023, вторник
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14:00 Челябинск – Монтаж выставки «Усмиряя атом – защищая страну», приуроченной к 120-летию со дня рождения И.В. Курчатова (выставочное пространство архива у памятника добровольцам-танкистам, ул. Кирова, бульвар Славы)
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14:00 Челябинск – Показ документальных фильмов «Дионисий. Путь художника» и «На одной линии» и творческая встреча с Михаилом Макаровым в рамках Х Международного театрального фестиваля – лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (Челябинский областной киноцентр им. С.А. Герасимова, Свердловский пр., 56)
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15:00 Челябинск – Пресс-конференцию «Какие изменения в социальной и пенсионной сферах ждут особые семьи в 2023 году?» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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17:00 Челябинск – Продолжение X Международного театрального фестиваля – лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)
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