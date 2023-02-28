28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Показ документальных фильмов «Дионисий. Путь художника» и «На одной линии» и творческая встреча с Михаилом Макаровым в рамках Х Международного театрального фестиваля – лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (Челябинский областной киноцентр им. С.А. Герасимова, Свердловский пр., 56)