Челябинцы возмущены качеством водопроводной воды

Жители Челябинска возмущены качеством водопроводной воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане жалуются на воду в соцсетях и просят губернатора вмешаться.

«Из крана идёт ржавая вода, на протяжении уже пары месяцев. Невозможно купать ребёнка в такой воде, мыть посуду и т.д. Речь идёт о поселке АМЗ, здесь все жалуются и пишут в местный паблик, а результата ноль. Алексей Леонидович, очень просим помочь в данной проблеме!» – пишет одна из челябинок.

«У нас та же проблема (район кинотеатра «Победа»)», – отвечает вторая.

«Вода такая идёт везде, и в Ленинском тоже», – добавляет третья.

Горожане сообщают: аналогичная ситуация в Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском, Центральном районах.

«Сегодня вода ещё хлеще!!! Ужас! Встретила слесаря, он сказал по всему городу такая вода», – написала через несколько часов автор первого поста.

В мэрии признали: жалобы на воду, действительно, есть. Но заявили, что нарушений технологического регламента подготовки питьевой воды не зафиксировано, а качество соответствует требованиям СанПиН. В министерстве экологии региона добавили: в пробах, взятых из Шершневского водохранилища, отклонений от номы не зафиксировано.

Челябинск, Павел Зварзин

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