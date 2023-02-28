Уральские металлурги представят продукцию строителям Узбекистана

ММК представит на выставке в Узбекистане актуальную продукцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принимает участие в 24-й Международной выставке «Строительство – UzBuild 2023», открывающейся сегодня в Ташкенте (Узбекистан).

ПАО «ММК» – постоянный участник выставок «UzBuild», которые проводятся ежегодно с 1998 года, а рынок Узбекистана играет для комбината особую роль и сегодня является одним из крупнейших направлений продаж металлопродукции Магнитки в ближнем и дальнем зарубежье. В прошлом году поставки металлопродукции комбината узбекским потребителям увеличились более чем на 50%.

На выставке «UzBuild 2023» ММК представит широкий сортамент продукции с акцентом на металлопродукцию строительного назначения, включая горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием.

Международная выставка «Строительство – UzBuild 2023» проходит с 28 февраля по 3 марта в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр». В прошлом году она собрала 190 компаний из 19 стран мира и более 7,3 тысяч специалистов в сфере оптовой и розничной торговли, строительства и ремонта, архитектуры и дизайна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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