Коммерсанты из Снежинска поставляли в соцучреждения печень-«долгожительницу»

Южноуральская фирма упорно снабжала школы и детские сады Челябинской области небезопасными продуктами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, специалисты ведомства совместно с коллегами из пограничного ветеринарного контроля установили, что поставщик из Снежинска продолжает неправомерно поставлять животноводческую продукцию.

Так, в феврале текущего года предприятие направило в 5 детских учреждений Снежинска, Озерска и Каслей партии печени, произведенной в Аргентине. Заморская продукция была выпущена в июне-июле 2022 года. Как принято в этой далекой стране, срок ее годности составлял 2 года.

Между тем, согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» при производстве продукции для питания детей дошкольного и школьного возраста можно использовать лишь субпродукты (в частности, печень) со сроками годности не более 6 месяцев.

Управление Россельхознадзора объявило поставщику предостережение в ИС «Ветис.Паспорт». В социальные учреждения направлены информационные письма о выявленных нарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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