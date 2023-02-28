В Челябинске и Копейске взвоют сирены

В Челябинске и Копейске пройдет проверка системы оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 1 марта, c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30 запланировано проведение проверки системы оповещения населения на территории города с включением электросирен и громкоговорителей.

Кроме того, по информации пресс-службы администрации Копейска, аналогичное мероприятие пройдет в городе-спутнике областного центра завтра же в 10:35 и 11:20.

Напомним, звук сирены означает сигнал «Внимание всем!». По правилам, услышав его, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий.

Жителей и гостей южноуральских городов-соседей просят сохранять спокойствие во время проверки.

Отметим, что проведение проверки системы оповещения в начале весны стало давней традицией. Однако в минувшем году от нее отступили. Так, запланированную на 2 марта проверку отменили по всей России по решению МЧС. Позднее это мероприятие было намечено на 20 июля, но из-за массовых сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в организациях и учреждениях отказались и от него. Третью попытку намеревались предпринять 5 октября. Однако накануне, 4 октября, в ГУ МЧС по Челябинской области заявили, что проверка пройдет в штатном режиме, без включения сирен и распространении объявлений на ТВ и радио.

Челябинск, Виктор Елисеев

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