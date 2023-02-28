Число выдаваемых ипотечных кредитов снизилось на Южном Урале на треть

В Челябинской области существенно снизились объемы выданных жилищных ссуд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, по данным на 1 января 2023 года, общая задолженность жителей региона по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) составила 254 миллиарда рублей. За год ипотечный портфель увеличился на 15%.

Вместе с тем, в 2022 году объем одобренных ссуд ощутимо снизился. Всего южноуральцы в прошлом году оформили почти 40 тысяч ИЖК на сумму более 90 млрд рублей. Это почти на 30% меньше по количеству и на 14% – по объему, чем в 2021 году.

Жители Челябинской области в 2022 году в среднем брали в ипотеку 2,7 миллиона рублей на 22 года. В 2021 году средний размер составлял 2,1 миллиона рублей, срок – 19 лет. Средневзвешенная ставка за год снизилась на 0,3 процентного пункта, до 7,6% годовых.

Спрос на ипотеку поддерживали льготные программы кредитования. Самая популярная из них, в том числе на Южном Урале, – льготная ипотека с господдержкой, которую в прошлом году можно было получить под 7% годовых. В 2022 году жителям региона было выдано более 6 тысяч таких кредитов на сумму 17,1 миллиарда рублей. В 2023 году действие льготной программы продолжилось. Правда, теперь ипотеку с господдержкой можно взять под 8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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