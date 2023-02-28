В Челябинской области станет меньше квитанций за коммунальные услуги

В квитанции «Уралэнергосбыта» появится строка за капитальный ремонт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», единый расчетный центр компании и региональный оператор капитального ремонта заключили соглашение. Теперь начисления за капитальный ремонт, электроэнергию и другие услуги ЖКХ можно посмотреть в единой квитанции.

Объединенная квитанция сразу по нескольким услугам придет уже в начале марта. В платежном документе отразится вся информация о региональном операторе капитального ремонта – реквизиты, контакты, лицевой счет и отдельный QR-код для оплаты. В разделе «Детализация» можно посмотреть данные о расчетах – тариф, перерасчеты, долг на начало периода.

Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» взял на себя обязательства по формированию и печати квитанций. Начисления, прием платежей и консультирование продолжает осуществлять региональный оператор капитального ремонта, уточнили представители компании. Внести оплату за услугу можно в любом из банков, личном кабинете регионального оператора или отсканировав QR-код на квитанции. Решить вопрос – на сайте fondkapremont74.ru, по телефону 8(351)240-10-03 и на личном приеме.

В компании призывают клиентов, в случае обнаружения неточности в квитанции, обращаться к операторам единого расчетного центра через онлайн-сервисы:

– интернет-приемную,

– чаты в Вайбер, Телеграм или ВК,

– по телефону 8(351)2222-500.

Челябинск, Виктор Елисеев

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